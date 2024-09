Una mujer de 27 años, oriunda de Moscú, falleció trágicamente en Tiflis, la capital de Georgia, mientras grababa un video para la canción "One last time". El accidente ocurrió en un pasadizo subterráneo, donde la joven no se percató de la presencia de unas escaleras y sufrió una fuerte caída.

El impacto provocó una grave fractura en la base del cráneo. A pesar de ser trasladada rápidamente a un centro médico cercano, la joven no sobrevivió a las heridas. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de ingresar al hospital.

El suceso ha generado conmoción tanto en Moscú como en Tiflis. El video que la joven intentaba grabar ha adquirido un trágico significado tras su inesperada muerte.