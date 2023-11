La publicación causó asombro entre los usuarios, quienes preguntaron: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede parpadear o cerrar los ojos con eso? ¿Puede ver? ¿No te duele ni te molesta?

En realidad, es bastante simple: no es un globo ocular real, es una prótesis. Además el piercing está ahí, pero no tiene relieve. En otras palabras, no está fuera del ojo, sino dentro de una capa acrílica de la prótesis.

La prótesis fue realizada por la oculista Christina King y pertenece a Bree, una mujer de 28 años de Minnesota, Estados Unidos.

Bree dice en sus redes sociales que usa prótesis porque perdió el ojo luego de que le diagnosticaran melanoma ocular, un tipo raro de cáncer.

"Estaba embarazada de mi segundo hijo en 2019 y me diagnosticaron un tipo raro de cáncer que se desarrolla en las células que producen el pigmento. Los médicos dijeron que debido a mi tipo de tumor, teníamos que trabajar rápido, de lo contrario podría propagarse a mi hígado", contó en sus redes sociales.

Según Bree, su primera opción de tratamiento fue la radiación gamma. Si el tratamiento funcionaba, ella mantendría la vista.

Sin embargo, aproximadamente 1 año después del tratamiento, el tumor regresó de manera más agresiva. En 2022, tuvieron que extirpar quirúrgicamente el globo ocular.

"Elegí quitarme el ojo porque quería sobrevivir para mis hijos", sostuvo.

Ahora utiliza las redes sociales para hablar de su experiencia con el cáncer de ojo, pero también para mostrar sus diferentes prótesis.

Entre la colección expuesta en internet destacan una prótesis que simula una araña tejiendo su tela, otra con dos pupilas fusionadas, una tercera que simula una cicatriz y emite un pitido en la oscuridad.

Sobre el tema, Bree advierte de la importancia de encontrar un buen ocularista, que es el profesional que hace las prótesis.

"Hay que encontrar al ocularista adecuado, que sea perfecto para ti, que te haga la prótesis que quieres y se adapte perfectamente a la forma de tu ojo", explicó.

La estadounidense dice que se divierte con las prótesis y las diferentes opciones. "Puedo encontrar la parte de mí que perdí", expresó.