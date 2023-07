La alegría descontrolada de un perro al escuchar los latidos del bebé en la panza de su dueña emociona tanto al can como a todos aquellos que ven el momento. No te lo pierdas!!

Las redes sociales suelen viralizar diferentes momentos emotivos como el reencuentro con un familiar o un amigo o divertidas anécdotas del día a día. Sin embargo, esta vez el gran protagonista fue el que dicen ser que es el mejor amigo del hombre, un perro.

Un usuario de Instagram, de nombre Massi, ha compartido el tierno momento en el que su mascota, un bulldog llamado Mino, escucha por primera vez los latidos de la hija que él y su pareja están esperando. Un afectuoso clip que ha llegado al corazón de miles de usuarios en la red social.

El emotivo vídeo ha sido grabado en la habitación del matrimonio. Así, se puede ver a la pareja de Misso acostada en la cama y a su vera se encuentran el chico y el perrito. El joven puso un estetoscopio en las orejitas a Mino y acercó el otro extremo a la tripita de la chica.

Justo en ese momento, el bulldog se quedó paralizado por un segundo escuchando el sonido y enseguida empezó a buscar de dónde venían los latidos. En ese momento, Misso tomó el estetoscopio y se lo colocó en sus orejas, mientras que su mascota se acercaba a la barriga de la chica para lamerla y, así, demostrarle la alegría y el cariño que siente por la que, en un par de meses, se convertirá en su nueva amiga.

La familia no daba crédito a la tierna reacción de su perro quien parecía estar muy alegre por la noticia. Misso volvió a colocarle el estetoscopio en sus orejas y, esta vez, Mino se quedó tranquilo escuchando los latidos del bebé, mientras posaba su cabeza en la tripa de la chica. Es la segunda vez que Mino escucha el sonido, pero su reacción sigue siendo la misma. Sin duda, él también espera con ansias al bebé de sus dueños.

“Lo más hermoso que he visto. ¿Alguien más está llorando?”, “Chicos me emocioné. La sensibilidad de Mino es algo increíble. Los adoro”, “Cualquiera que no comparta el amor por los animales se ofende al ver este pequeño vídeo” o “Muero de amor”, son algunos de las reacciones que pueden leerse en el vídeo.