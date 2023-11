Luego de su anuncio, que generó expectativa, Wanda Nara lanzó su primer tema musical, Bad Bitch, con el que la mediática conductora y modelo inicia su camino en la industria de la música.

En el canal de YouTube que abrió especialmente para esta nueva faceta, la esposa de Mauro Icardi publicó el tema junto a su videoclip.

El tema está producido por Negro Dub y Maxi el Brother, representante de L-Gante y quien está acompañando a Wanda en su lanzamiento en la música.

Puede interesarte

En el clip, Wanda se muestra en lo que se busca ser una casa con el clásico estilo de la marca Louis Vuitton, aunque el logo de la marca se muestra con la iniciales de la mediática: W y N.

Y a la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) se la ve rodeada de bailarines, súper sexy con un look all black y luciendo todas sus joyas.

La letra es clara: "Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustaba, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una bad bitch".

El ritmo de la canción es bien movido, con electrónica.

“Bad Bitch”, el tema con el que Wanda Nara se lanza como cantante

En un videoclip donde se la ve en lo que sería su mansión rodeada de hombres, continúa con su interpretación: “Porque soy una bad bitch yo le dije que sí. Preguntó si estoy only yo le dije que sí. After en la playa y no traje la malla, me dijo que vaya, hoy no vamos a dormir. Porque soy una bad bitch...”.

Este primer lanzamiento fue todo un éxito entre sus seguidores, que destacaron la audacia de la empresaria para desafiarse constantemente. “Wanda lo puede todo, tiene carisma, le gusta al público, se anima a todo y nunca se queda quieta. Yo te banco, Bad bitch”, “Me encantó el tema!! Es muy pegadizo y ni hablar de que te invita si o si a mover el cuerpo”, “¡Amé! La rompés como en todo lo qué hacés”, fueron algunos de los comentarios.

Repercusiones en las redes sociales

Como hago para desescuchar el tema de wanda nara ? pic.twitter.com/t4rbuSk5QW — Gonza🚀 (@gonzaberon8) November 8, 2023

La canción que sacó Wanda Nara jddjeejd pic.twitter.com/g6GEmgbc2b — Marichu (@soymarichu) November 8, 2023