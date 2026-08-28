El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas fuertes para la jornada. Se espera una máxima de 21°C.

El tiempo tendrá una evolución marcada durante este viernes: la mañana estará condicionada por la posibilidad de tormentas, mientras que hacia la tarde y la noche se prevé una mejora, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento soplará del sudeste y las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 28 de agosto con una temperatura de 12,9°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 85%, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados durante las primeras horas de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para la zona un alerta amarillo por tormentas fuertes, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones durante las primeras horas del día.

Puede interesarte

La jornada tendrá una temperatura mínima prevista de 12°C y una máxima de 21°C. El viento soplará predominantemente del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

Según el pronóstico oficial del SMN, el período de mayor inestabilidad se concentrará durante la mañana, cuando se prevén tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

La temperatura durante las primeras horas se ubicará alrededor de los 12°C. El viento llegará desde el sudeste y podría presentar ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones y una temperatura máxima de 21°C.

Durante la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 17°C. El viento disminuirá su intensidad y se ubicará entre los 7 y 12 km/h, manteniendo su dirección predominante del sudeste.

El sol saldrá a las 7:24 y se pondrá a las 18:44, por lo que la jornada tendrá algo más de 11 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra temperaturas moderadas y sin grandes cambios térmicos. Luego de la inestabilidad prevista para este viernes, el pronóstico oficial anticipa jornadas con temperaturas máximas cercanas a los 20°C.

Sábado: se espera una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

Domingo: las temperaturas se mantendrán en valores similares, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

Lunes: comenzará una leve recuperación térmica, con una mínima prevista de 12°C y una máxima de 21°C.