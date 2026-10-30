El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Fe. La temperatura llegará a los 28°C, mientras que para la noche se espera una mejora en las condiciones del tiempo.

La jornada comenzó con 14,9°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 94%, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 6. El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas y prevé condiciones de inestabilidad durante buena parte del día, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes 30 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas fuertes previstas para la mañana y la tarde. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 28°C, luego de una mínima de 14°C durante las primeras horas del día.

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El organismo nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles fenómenos intensos.

Según el detalle del pronóstico, durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una temperatura cercana a los 22°C y probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 28°C y continuará la misma probabilidad de lluvias.

Hacia la noche se espera un cambio en las condiciones meteorológicas: el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 19°C y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde predominará del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la noche rotará al noreste y podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Los registros del SHN, actualizados a las 6, indicaban 14,9°C, humedad del 94%, presión atmosférica de 1010,1 hPa, viento norte a 15 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El sol salió a las 6:07 y se ocultará a las 19:26.

Pronóstico extendido

Para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa temperaturas cálidas, aunque con variaciones en las condiciones meteorológicas.

Sábado: se espera una jornada con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C. Los valores térmicos se mantendrán en niveles similares a los previstos para este viernes.

Domingo: la temperatura mínima será de 18°C y la máxima llegará a los 25°C. Se espera un descenso de la temperatura durante la tarde en comparación con las jornadas anteriores.

Lunes: comenzará la semana con una mínima de 17°C y una máxima de 28°C. Las temperaturas volverán a subir y se mantendrán en valores cálidos para la época.