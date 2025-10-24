Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana tras las lluvias de la madrugada. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas fuertes en la mañana y tarde con valores entre 40% y 70%. En la noche se aumentan las probabilidades con valores entre 70% y 100%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 22º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1002.5 hPa, viento noreste a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta naranja por tormentas o viento en el departamento La Capital. El aviso indica que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 16° y una máxima de 26°. Las tormentas se mantendrían de forma aislada durante la mañana, pasando a cielo cubierto el resto del día.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 13° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 18°.