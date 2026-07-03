La ciudad atraviesa una de las mañanas más frías de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de apenas 10°C. El fin de semana comenzará un leve ascenso de las temperaturas.

El invierno se hace sentir con fuerza en Santa Fe. Este viernes 3 de julio la ciudad registró una temperatura mínima de -2°C, en una mañana marcada por el cielo despejado, la calma del viento y una elevada humedad.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones permanecerán estables durante toda la jornada, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones.

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La jornada comenzó con una sensación típicamente invernal. A primera hora de la mañana, el termómetro marcaba -1,6°C, con una humedad del 95%, presión atmosférica de 1030,4 hPa, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros.

De acuerdo con el organismo nacional, durante la madrugada el cielo se presentó ligeramente nublado, mientras que por la mañana estará algo nublado.

En horas de la tarde continuará la nubosidad parcial y la temperatura alcanzará una máxima de 10°C. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 6°C.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas para toda la jornada.

El SMN tampoco prevé lluvias para este viernes: la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante las cuatro franjas horarias, lo que favorecerá una jornada seca, aunque con ambiente frío desde las primeras horas hasta el anochecer.

Pronóstico extendido

Las perspectivas para los próximos días muestran una recuperación gradual de las temperaturas, aunque las mañanas continuarán siendo frías.

Sábado: se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 13°C. Será una jornada fresca durante la mañana y más agradable por la tarde.

Domingo: el ascenso térmico continuará con una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, manteniéndose el tiempo estable y sin fenómenos significativos.

Lunes: el inicio de la semana presentará una mínima de 5°C y una máxima de 13°C, con condiciones similares y ambiente fresco durante gran parte del día.