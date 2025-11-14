La máxima prevista es de 28 grados y puede escalar por encima de los 30° el sábado. No se descartan precipitaciones para el domingo. Cómo arranca la semana siguiente.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la jornada se esperan condiciones estables con aumento de la nubosidad y temperatura en ascenso; 17° de mínima y 28° de máxima.

Por su parte, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL indica: “se observa un mayor aporte de aire cálido y algo más húmedo a la región y con ello la pérdida de potencia del sistema frío”.

Y agregan desde el CIM: “Esta situación genera una tendencia gradual a inestabilizarse hacia últimas horas del sábado o primeras del domingo, momento donde debería ingresar nuevamente un sistema frío de corta duración”.

El tiempo para el fin de semana

Así las cosas, para este sábado se estiman condiciones estables con tendencia a descomponerse hacia la tarde o noche. El SMN advierte por tormentas con un hasta 70% de probabilidad; 18° de mínima y 31° de máxima.

En tanto, para el domingo se espera tiempo inestable, con posibles tormentas (hasta un 70% de probabilidades) y descenso de la temperatura; 18° de mínima y 25° de máxima.

Pronóstico extendido

El lunes se presentaría con buen tiempo, cielo algo nublado y una leve baja en la temperatura; 15° de mínima y 23° de máxima.

Por su parte, para el martes se estima un repunte en la temperatura y el regreso del calor a Santa Fe y zona; 16° de mínima y 32° de máxima.

Mientras que para el miércoles, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y la continuidad del calor; 17° de mínima y 33° de máxima.