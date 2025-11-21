Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe de la misma manera durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades de chaparrones durante la mañana.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 24º, bajando a 21° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1010.2 hPa, viento sudoeste a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 19° y una máxima de 28°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día y sin lluvias.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 15° y una máxima de 30°. El cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada.

Finalmente, el lunes se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 31°.