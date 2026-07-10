La ciudad de Santa Fe transita este viernes 10 de julio con condiciones meteorológicas estables y un ambiente fresco durante las primeras horas del día. El fin de semana mantendrá condiciones similares, con un leve descenso térmico hacia el lunes.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 17°C.

Durante la madrugada y el amanecer, la capital provincial registró una temperatura de 8,2°C, con una sensación térmica de 7°C, humedad elevada del 93%, presión de 1013,7 hPa, viento del oeste a 8 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

Según el organismo nacional, el viernes comenzará con una temperatura cercana a los 12°C y cielo mayormente nublado. Las mismas condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando se alcanzará la máxima prevista de 17°C, y también por la noche, con una marca térmica estimada en 15°C.

En cuanto al viento, soplará del sector sudeste con velocidades entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada, sin ráfagas significativas. Además, el SMN no prevé probabilidades de lluvias en ninguno de los tres períodos del día, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes meteorológicos.

Aunque el sol se hará sentir de manera limitada por la abundante nubosidad, la estabilidad atmosférica favorecerá un viernes sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra continuidad en las condiciones estables, con temperaturas que oscilarán entre mínimas frescas y tardes templadas.

Sábado: se espera una jornada mayormente estable, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C, convirtiéndose en el día más templado del fin de semana.

Domingo: las temperaturas volverán a descender levemente. El pronóstico indica una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, manteniéndose el ambiente agradable durante la tarde.

Lunes: comenzará con el amanecer más frío del período, con una mínima de 8°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 17°C. No se anticipan cambios importantes en las condiciones generales del tiempo.