Se espera una máxima de 28°C, aunque hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. El pronóstico anticipa un descenso de temperatura para el domingo.

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes con una temperatura de 17,1°C y cielo algo nublado, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados a las 6. La humedad se ubicó en el 81%, la presión atmosférica fue de 1005,8 hPa y el viento sopló del noreste a 17 km/h. La visibilidad, en tanto, alcanzó los 12 kilómetros.

Para el transcurso de la mañana se espera que el cielo se presente mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C. Las condiciones se mantendrían sin precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0%.

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Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 28°C. El viento rotará al sector este y mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia el cierre de la jornada. Para la noche, el SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 40% y el 70%. Además, se esperan ráfagas de viento del sector sudeste que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, el viernes tendrá un desarrollo mayormente nublado y cálido, pero con la posibilidad de inestabilidad durante las últimas horas. Por eso, será conveniente tener en cuenta el pronóstico si se prevén actividades al aire libre o traslados durante la noche.

El sol salió a las 6:02 y se ocultará a las 19:32, por lo que la jornada contará con poco más de 13 horas y media de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa un descenso de las temperaturas después de la jornada cálida de este viernes. El cambio será más notorio durante el domingo, cuando se espera la mínima más baja del período.

Sábado 7 de noviembre: se prevé una jornada con temperaturas más moderadas. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 23°C. Los valores térmicos mostrarán un descenso respecto del viernes.

Domingo 8 de noviembre: será el día más fresco del fin de semana, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23°C. El comienzo de la jornada tendrá condiciones más frías, por lo que se sentirá especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Lunes 9 de noviembre: las temperaturas volverán a subir. Se espera una mínima de 13°C y una máxima de 26°C, con un ambiente más templado durante la tarde.