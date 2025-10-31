Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 26º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1013.8 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 15° y una máxima de 26°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, sin leve probabilidad de lluvias en la mañana.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 16° y una máxima de 29°. La jornada se presenta con cielo probabilidad de chaparrones durante todo el día.

Finalmente, el lunes se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día y probabilidad de chaparrones. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 29°.