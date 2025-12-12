Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 27° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1001.6 hPa, viento noroeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado tendrá una mínima de 21° y una máxima de 33°. Estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.

Para el domingo se esperan chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde - noche. La mínima será de 20º y una máxima de 30º.

Finalmente, el domingo tendrá cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 18º y una máxima de 27º.