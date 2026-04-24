La jornada se presenta estable y con cielo cubierto. Se espera un leve descenso térmico hacia el inicio de la próxima semana.

Este viernes 24 de abril, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo mayormente nublado, alta humedad y condiciones estables, según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima fue de 15°C y se prevé una máxima de 25°C, en una jornada sin sobresaltos climáticos.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas en torno a los 16°C y vientos leves del noreste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 25°C, mientras que el viento disminuirá su intensidad. Hacia la noche, se espera una temperatura cercana a los 20°C, con viento del este y condiciones similares.

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La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante todo el día, entre 0% y 10%, lo que consolida un escenario de estabilidad atmosférica. Sin embargo, la humedad elevada —que ronda el 91%— seguirá siendo protagonista, aportando sensación térmica más pesada.

Pronóstico extendido

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana y el inicio de la próxima semana mostrarán un progresivo descenso de las temperaturas:

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C, con condiciones similares y cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 13°C y máxima de 21°C, con ambiente más fresco.

Lunes: mínima de 9°C y máxima de 20°C, marcando un descenso en las temperaturas.