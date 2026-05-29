El último viernes de mayo se presenta con cielo mayormente nublado, humedad elevada y temperaturas moderadas en la ciudad de Santa Fe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias y las condiciones estables continuarían durante el fin de semana.

Santa Fe amaneció este viernes con una temperatura de 13,5°C, cielo nublado y altos niveles de humedad. El viento sopla desde el sur a baja intensidad y la visibilidad se mantiene estable. De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada transcurrirá sin precipitaciones y con una máxima que alcanzará los 19°C.

Durante toda la jornada el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin probabilidades significativas de lluvias. Para la mañana se prevé una mínima cercana a los 14°C, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 19°C. Hacia la noche volverá a descender hasta los 15°C.

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El informe del SMN indica además que los vientos rotarán del noreste al este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora. La humedad continúa siendo elevada, con registros cercanos al 94%, una característica típica de los últimos días en la región.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán relativamente estables y no se anuncian fenómenos de importancia para la capital provincial ni zonas cercanas. El ambiente será fresco durante las primeras horas del día, aunque templado durante la tarde.

Pronóstico extendido

El sábado comenzará con una mañana más fresca. El SMN anticipa una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C. El cielo seguiría parcialmente a mayormente nublado, sin lluvias previstas y con condiciones agradables durante la tarde.

Para el domingo se espera una jornada muy similar, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 20°C. El tiempo estable continuará dominando en la región, ideal para actividades al aire libre y reuniones durante el fin de semana.

El inicio de la próxima semana llegaría con condiciones todavía estables. El lunes tendría una mínima de 12°C y una máxima de 19°C. El cielo se mantendría con abundante nubosidad, aunque sin probabilidades relevantes de precipitaciones.