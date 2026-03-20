Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas aisladas por la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 27º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1006.8 hPa, viento norte a 8 a km/h y visibilidad de 10 km.

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Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado se espera lluvia durante toda la jornada. La mínima será de 19º y una máxima de 24º.

Para el domingo se esperan mejores condiciones, con cielo ligeramente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 15º y una máxima de 24º.

Finalmente, el lunes se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 18º y una máxima de 22º.