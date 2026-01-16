Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan chaparrones por la mañana y tarde/noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la presión fue de 1009.4 hPa, viento calmo y visibilidad de 12 km.

Pronóstico extendido

El sábado se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día, con probabilidad de chaparrones por la mañana. La mínima será de 20º y una máxima de 32º.

Para el domingo se pronostica cielo nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 20º y una máxima de 32º.

Finalmente, el lunes se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 18º y una máxima de 29º.