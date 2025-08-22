Este viernes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que se modifiquen y compliquen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de chaparrones con valores entre 10% y 40% por la mañana. En la tarde mermarían las chances ante la importante presencia de viento, llegando a la noche con cielo parcialmente nublado.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 20º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 997.7 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por vientos fuertes desde media mañana hasta horas de la noche en casi toda la bota santafesina. En base al ente nacional, para el nivel amarrillo se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. Con cielo parcialmente nublado, sólo se esperan fuertes vientos por la tarde.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 9° y una máxima de 15°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.

Finalmente, el domingo regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 16°.