Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan precipitaciones para la mañana, tarde y noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 29º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1012 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

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Pronóstico extendido

El sábado se esperan chaparrones por la madrugada y tormentas aisladas por la mañana, mejorando las condiciones durante la tarde. La mínima será de 20º y la máxima de 33º.

Para el domingo se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22° y la máxima de 31°.

Finalmente, el lunes se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 23º y la máxima de 34º.