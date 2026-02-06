La ciudad de Santa Fe atraviesa este viernes 6 de febrero una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 21°C y la máxima alcanzaría los 26°C.

Durante la mañana, el tiempo en la ciudad de Santa Fe, se presenta con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 23°C, mientras que por la tarde se mantendrían condiciones similares, con una máxima prevista de 26°C y vientos del sector sudeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, continuaría la inestabilidad, con cielo cubierto, probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40% y una temperatura que rondará los 24°C.

En las primeras horas del día, la humedad alcanzaba el 97%, la presión atmosférica se ubicaba en 1012,5 hPa y el viento soplaba del sur a 10 km/h. La visibilidad era de 6 kilómetros. El sol salió a las 6:33 y se pondrá a las 20:00.

Pronóstico extendido

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, el fin de semana y los primeros días de la próxima semana estarán marcados por un aumento progresivo de las temperaturas.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

Domingo: mínima de 20°C y máxima de 36°C, con ambiente muy caluroso.

Lunes: mínima de 20°C y máxima de 35°C, continuando las altas temperaturas.

Las condiciones climáticas anticipan varios días de calor intenso en la región, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.