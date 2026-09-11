El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas fuertes durante la mañana, chaparrones por la tarde y una máxima de 18°C. El fin de semana llegará con temperaturas más bajas.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 11 de septiembre comenzó con 13°C, humedad del 88% y viento del sur a 6 km/h. El cielo se presenta parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada.

Para la mañana, el organismo prevé tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura se ubicará alrededor de los 13°C y el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía existe posibilidad de chaparrones, con una probabilidad de lluvias estimada entre 10% y 40%. La temperatura alcanzará el valor máximo previsto para la jornada: 18°C.

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El viento será del sur y tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Este incremento del viento acompañará el descenso de temperatura que se hará más evidente hacia el fin de semana.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%. La temperatura volverá a ubicarse cerca de los 13°C, mientras que el viento rotará nuevamente al sudeste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió este viernes a las 7.07 y está previsto que se oculte a las 18.53, de acuerdo con los datos informados para la ciudad.

Pronóstico extendido

El cambio de condiciones se profundizará durante los próximos días. El pronóstico extendido del SMN anticipa un descenso de las temperaturas tanto mínimas como máximas para el sábado y el domingo.

Sábado: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Será una jornada más fresca que la del viernes, especialmente durante las primeras horas.

Domingo: llegará el momento más frío del fin de semana, con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 14°C. De esta manera, el descenso térmico será más marcado respecto de los valores previstos para este viernes.

Lunes: las temperaturas comenzarán a recuperarse. El SMN pronostica una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, anticipando un nuevo ascenso que continuará durante los días siguientes.