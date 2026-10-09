El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 18°C.

La jornada comenzó con una temperatura de 12,3°C, cielo cubierto y una humedad del 98%, de acuerdo con los datos meteorológicos disponibles durante las primeras horas de este viernes. La presión atmosférica se ubicó en 1014,4 hPa, con viento del sur a 23 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

El pronóstico del SMN anticipa una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que para la tarde y la noche se prevén chaparrones.

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La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% en las tres franjas horarias. Por ese motivo, se recomienda tener en cuenta la posibilidad de lluvias al momento de organizar las actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana, el termómetro rondará los 14°C; por la tarde, alcanzará los 18°C, y hacia la noche descenderá hasta los 15°C.

El viento continuará predominando del sur. Según el organismo nacional, las velocidades previstas serán de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, y disminuirán a un rango de entre 7 y 12 km/h durante la noche.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN, actualizado el jueves 8 de octubre a las 20.49, anticipa temperaturas máximas de entre 19°C y 21°C para el fin de semana y el comienzo de la próxima semana en la ciudad de Santa Fe.

Sábado 10 de octubre: se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C. La jornada tendrá registros térmicos similares a los del viernes, aunque con una máxima un grado superior.

Domingo 11 de octubre: el termómetro oscilará entre los 14°C de mínima y los 21°C de máxima. Será el día con la temperatura máxima más elevada de los tres días del pronóstico extendido.

Lunes 12 de octubre: se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 20°C. Las temperaturas se mantendrán en valores moderados, con una máxima un grado inferior a la pronosticada para el domingo.