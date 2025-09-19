Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana y con probabilidad de lluvias el resto del día. Se espera que continúe con mayor nubosidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana con valores entre el 10% y 40%, cifras que se mantendrán similares para la tarde y noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 30º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1006.5 hPa, viento noreste a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 19° y una máxima de 28°. La lluvias podrían replicarse como tormentas fuertes en horas de la mañana, pasando a menor intensidad en la tarde y noche.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 12° y una máxima de 22°. La jornada se presenta en la mañana con chances de lluvias aisladas y cielo mayormente cubierto durante el resto del día.

Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 7° y la máxima de 23°.