Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, pasando a tormentas fuertes en la tarde con porcentajes de hasta 70%. En la noche se reducen, pero sostienen las precipitaciones.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 26º, bajando a 22° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 66%, la presión de 1009.4 hPa, viento este a 23 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 12° y una máxima de 26°. Se mantendrá el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 15° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo algo nublado a lo largo de todo el día.

Finalmente, el lunes se espera cielo algo nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 28°.