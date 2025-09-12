Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 24º, bajando a 19° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1020.1 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

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Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 8° y una máxima de 24°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 11° y una máxima de 25°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el domingo se espera con completamente nublado durante toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 24°.