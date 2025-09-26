Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 26º, bajando a 21° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1016.1 hPa, viento este a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 15° y una máxima de 21°. Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas fuertes en la madrugada y mañana.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 9° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo despejado en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.

Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 24°.