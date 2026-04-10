La ciudad de Santa Fe transita este viernes 10 de abril con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia, en una jornada que comienza con neblinas y se torna parcialmente nublada hacia la tarde y noche. Según la página del SMN actualizada a las 05:43 anticipa condiciones agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 25°C de máxima.

Durante la mañana, el fenómeno predominante será la neblina, lo que podría generar una leve reducción de la visibilidad en accesos y rutas cercanas a la capital provincial. A medida que avance el día, el cielo se presentará algo nublado, con presencia de sol y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 25°C por la tarde.

El viento soplará leve, entre 7 y 12 km/h, con predominio del sector este rotando al noreste hacia la tarde y noche. No se esperan ráfagas significativas ni cambios bruscos en las condiciones.

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Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 19°C, manteniendo un ambiente templado y estable. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, lo que refuerza el escenario de buen tiempo.

Pronóstico extendido

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones estables continuarán durante los próximos días en la región, con temperaturas en ascenso progresivo y sin lluvias a la vista.

Sábado: mínima de 14°C y máxima de 24°C. Jornada templada, con características similares al viernes.

Domingo: mínima de 16°C y máxima de 27°C. Se espera un leve aumento de la temperatura, con ambiente más cálido por la tarde.

Lunes: mínima de 16°C y máxima de 26°C. Continuidad de condiciones estables, con cielo parcialmente nublado.