Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 35º, bajando a 30° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1006.4 hPa, viento norte a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado tendrá una mínima de 22° y una máxima de 29°. Se esperan tormentas aisladas en la mañana y de mayor intensidad por la tarde - noche.

Para el domingo se mantendrían tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 31º.

Finalmente, el lunes tendrá inestabilidad en la mañan cielo mayormente cubierto el resto de toda la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 29º.