Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable durante todo el día, con cielo que irá de ligeramente nublado a despejado y sin probabilidad de lluvias.

El viernes arrancó con una mañana fría en la ciudad de Santa Fe, aunque sin las intensas heladas registradas en jornadas anteriores. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones serán estables durante todo el día, con una temperatura máxima prevista de 16°C, cielo despejado desde la tarde y viento leve del sector oeste.

Durante las primeras horas de este viernes, la estación meteorológica registró una temperatura de 4,6°C, una sensación térmica de 2,8°C, humedad del 94%, presión de 1015,2 hPa, viento del oeste a 8 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, condiciones que favorecen una buena circulación tanto en la ciudad como en las rutas de la región.

El SMN anticipa que la mañana se presentará con cielo ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche predominará el cielo despejado, lo que permitirá una agradable presencia del sol durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, configurando un viernes típicamente invernal, con frío al comenzar el día y un leve ascenso térmico durante la tarde.

Las condiciones de estabilidad también estarán acompañadas por vientos de baja intensidad, por lo que no se esperan fenómenos significativos ni precipitaciones en la capital provincial.

Pronóstico extendido

El buen tiempo continuará durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana, aunque persistirán las mañanas frías.

El sábado se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Será una jornada con condiciones similares a las del viernes, ideal para actividades al aire libre gracias al tiempo estable y la ausencia de lluvias.

El domingo volverá a registrarse un descenso de la temperatura mínima, que será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará nuevamente los 16°C. Continuará el ambiente seco y estable.

Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mínima de 4°C y una máxima de 14°C. Si bien las temperaturas diurnas comenzarán a bajar levemente, no se esperan cambios importantes en las condiciones generales del tiempo.