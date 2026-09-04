La jornada comenzó con cielo despejado, 6,3°C y una sensación térmica de 5,4°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 20°C y baja probabilidad de lluvias para este viernes. El descenso de temperaturas se hará más marcado durante el fin de semana

Santa Fe amaneció este viernes con condiciones estables y una mañana fría. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 5 de la mañana la temperatura era de 6,3°C, con una sensación térmica de 5,4°C, humedad del 90% y viento del sudoeste a 6 km/h. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

La jornada comenzó con cielo despejado, aunque el pronóstico oficial anticipa que estará algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el viernes.

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Para este 4 de septiembre, el SMN prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C. Durante la mañana, los registros se ubicarán alrededor de los 10°C, mientras que por la tarde se alcanzará el valor máximo previsto. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

El viento tendrá una intensidad moderada y variable. Durante la mañana soplará del sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará hacia el este, manteniendo una intensidad similar, mientras que durante la noche será muy leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del sudoeste.

El sol salió a las 7:16 y está previsto que se oculte a las 18:49, por lo que la ciudad tendrá una jornada con más de 11 horas de luz.

Pronóstico extendido

El cambio más significativo llegará durante el fin de semana, con un marcado descenso de las temperaturas.

Sábado: se espera una jornada más fría, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Domingo: será el día más frío del período. El SMN anticipa una mínima de apenas 3°C y una máxima de 14°C.

Lunes: las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, aunque continuará el ambiente frío. Se espera una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.