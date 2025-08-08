Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 4° y la máxima sería de 15º, bajando a 9° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1026.4 hPa, viento sudoeste a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

El sábado se espera una mínima de 4° y una máxima de 17°. Continuará el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 4° y una máxima de 19°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado, pero sin precipitaciones.

Finalmente, el lunes se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 21°.