La jornada comenzará con condiciones inestables y posibilidad de tormentas aisladas, aunque el tiempo tenderá a mejorar hacia la tarde. El fin de semana llegará con un marcado descenso de la temperatura y condiciones más estables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 17 de julio una jornada cambiante en la ciudad de Santa Fe. Tras un amanecer con cielo inestable y probabilidad de tormentas aisladas, las condiciones mejorarán con el correr de las horas, dando paso a una tarde parcialmente nublada y una temperatura máxima que alcanzará los 29°C.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 20°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. Además, soplarán vientos del sector norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

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Hacia la tarde, el panorama será más favorable. El cielo permanecerá parcialmente nublado, la chance de lluvias descenderá a valores mínimos (0 al 10%) y la temperatura llegará a los 29°C, convirtiéndose en uno de los momentos más cálidos de la jornada. Los vientos rotarán al noroeste y continuarán con velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque con ráfagas algo menos intensas.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 22°C. El viento cambiará al sector sur, entre 13 y 22 km/h, marcando el ingreso de una masa de aire más fresca que comenzará a sentirse de cara al fin de semana.

Al momento de la actualización, la ciudad de Santa Fe registraba una temperatura de 21,2°C, cielo despejado, 89% de humedad, viento del este a 25 km/h, una presión de 989 hPa y una visibilidad de 12 kilómetros.

Pronóstico extendido

El sábado presentará un cambio importante en las condiciones térmicas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C, ofreciendo un ambiente mucho más templado que el del viernes y con condiciones estables.

El descenso continuará el domingo, cuando se espera una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Será una jornada con temperaturas agradables durante la tarde y fresca por la mañana.

Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 19°C. El ambiente se mantendrá fresco y con temperaturas acordes a la época del año, consolidando el cambio de masa de aire que ingresará tras las tormentas del viernes.