Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas por la tarde con porcentajes entre 10% y 40% y retomando el aviso para la noche con los valores iniciales.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 25° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1007 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 20° y una máxima de 33°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada con probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana a la noche.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 18° y una máxima de 25°. La jornada se presenta con chances de tormentas aisladas durante toda su extensión, con mayor intensidad en la mañana.

Finalmente, el lunes se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con chances de chaparrones en la mañana. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 25°.