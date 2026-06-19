La jornada comenzará con cielo ligeramente nublado y una mañana fría. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una tarde templada, sin lluvias y con viento del sector sur. El fin de semana mantendrá condiciones estables, aunque con un marcado descenso de la temperatura mínima el sábado.

El invierno comienza a hacerse sentir en la ciudad de Santa Fe. Para este viernes 19 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada estable, con cielo ligeramente nublado durante todo el día, temperaturas frescas por la mañana y una máxima que alcanzará los 16°C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará desde el sur, favoreciendo un ambiente seco y agradable durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 9°C, con una sensación térmica que podría ser inferior debido al viento. La humedad se mantiene elevada en las primeras horas de la mañana, mientras que el cielo despejado y la buena visibilidad acompañan el inicio de la jornada.

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Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 16°C, con cielo ligeramente nublado y viento del sur entre 13 y 22 km/h. Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 13°C y el viento disminuirá considerablemente, rotando al sudoeste.

El SMN no prevé lluvias para ninguna franja horaria del viernes, con una probabilidad de precipitaciones del 0%, lo que permitirá desarrollar actividades al aire libre sin inconvenientes.

Pronóstico extendido

Sábado: será el día más frío del fin de semana. Se espera una mínima de apenas 5°C y una máxima de 15°C, con tiempo estable y ambiente fresco durante gran parte de la jornada.

Domingo: las temperaturas mostrarán un leve repunte. El pronóstico anticipa una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, manteniéndose el cielo con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Lunes: el comienzo de la nueva semana llegará con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C, persistiendo las condiciones de tiempo estable y seco.