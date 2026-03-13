La ciudad de Santa Fe amaneció con cielo despejado, alta humedad y una temperatura de 16,5°C, en una jornada que se perfila estable y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas del día, la humedad alcanza el 99%, con viento leve del sudoeste a 4 km/h y buena visibilidad. Con el correr de la mañana, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada de 31°C por la tarde.

Según el organismo meteorológico, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% para la mañana, la tarde y la noche.

Los vientos rotarán hacia el sector noreste y este, con intensidades leves de entre 7 y 12 km/h, lo que favorecerá un ambiente cálido hacia la tarde.

Para la noche, el cielo continuará algo nublado y la temperatura descenderá hasta 23°C, manteniendo condiciones agradables.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana en Santa Fe se mantendrá con temperaturas cálidas y condiciones mayormente estables, sin lluvias significativas a la vista.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 29°C. Jornada cálida y con nubosidad variable.

Domingo: mínima de 20°C y máxima de 31°C. Continuará el ambiente cálido, con cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 22°C y máxima de 34°C, lo que marcará un fuerte ascenso de la temperatura y el regreso de condiciones más propias del verano.