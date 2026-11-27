La jornada tendrá temperaturas de entre 19°C y 31°C, con escasas chances de precipitaciones. El viento rotará del norte al noreste y las condiciones se mantendrán estables durante el día.

El clima en la ciudad de Santa Fe estará marcado por las altas temperaturas durante los próximos días. Para este viernes 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 19°C, con bajas probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se espera una temperatura de 24°C, con probabilidades de lluvia menor al 10%. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 31°C, mientras que las condiciones se mantendrán estables y sin lluvias significativas.

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El viento soplará inicialmente del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde rotará al noreste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h. Por la noche volverá a predominar el viento del norte.

Para el cierre de la jornada, se prevé una temperatura de 24°C y una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Pronóstico extendido

El sábado será una jornada de intenso calor, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 35°C. No se esperan precipitaciones durante el día. El viento se mantendrá del sector norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Luego, el domingo continuará el tiempo cálido, con una mínima de 20°C y una máxima de 33°C. La probabilidad de lluvias será del 0%. Durante la tarde y la noche, el viento rotará al noreste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, el lunes estará marcado por temperaturas elevadas. Se espera una mínima de 21°C y una máxima de 35°C, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará del norte durante la mañana y del noreste hacia la tarde y la noche.