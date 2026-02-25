Un joven que trabajaba como repartidor fue baleado en medio de un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de General San Martín. La víctima debió ser internada pero está fuera de peligro.

Fuentes judiciales confirmaron que el hecho ocurrió en la esquina de las calles Roca y Bolívar. Si bien el delivery no corre riesgo de vida, la fiscal que investiga el caso, María Fernanda Billone, de la UFI Nº5 del Departamento Judicial de San Martín, esperá para tomarle declaración testimonial. Por el momento, no hay detenidos.

El salvaje robo fue registrado por una cámara de seguridad. De acuerdo con lo que se observa en la filmación, a la que accedió Infobae, la víctima fue perseguida por dos motochorros hasta una esquina y luego le disparan en la pierna.

En las imágenes se ve cómo el joven, todavía con el casco puesto y con la caja que usa para llevar los repartos en la mano, corre herido por la calle para escapar de los ladrones.

No es lo único: la filmación también registró los dramáticos gritos de dolor del delivery al recibir el disparo. De fondo, finalmente, se registra también el momento en que los delincuentes escapan con la moto del repartidor.

En septiembre pasado, un repartidor de 58 años resultó herido tras ser víctima de un robo a mano armada mientras trabajaba en la ciudad de La Plata.

El hecho ocurrió sobre la avenida 66, entre las calles 21 y 22, cuando tres delincuentes interceptaron al trabajador.

De acuerdo con la reconstrucción, los asaltantes se acercaron a pie y sin mediar conversación comenzaron a gritarle. “¡Dame la moto!”, escuchó el repartidor antes de quedar rodeado.

Lo que parecía ser un robo exprés se tornó más grave cuando uno de los delincuentes, tras recibir la orden de su cómplice, sacó un arma de fuego y abrió fuego. Tras el disparo, que solo rozó el muslo de la víctima, los agresores se apoderaron del vehículo y escaparon rápidamente.

Según se informó, una vecina de la cuadra, que notó la situación tras oír la detonación, fue quien asistió al repartidor herido y dio aviso a la Policía. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias arribó al lugar y constató que el hombre presentaba una lesión leve producto del impacto del proyectil. Recibió atención primaria en el sitio y luego fue derivado a un centro de salud para controles adicionales.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”, quedando de inmediato bajo la órbita de la fiscalía en turno de La Plata.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona, las autoridades lograron identificar a los posibles autores, quienes serían tres adolescentes: dos de ellos vestían camperas azules con capucha y el tercero un buzo gris, señalado como quien disparó el arma.

Según lo recabado por los efectivos, los delincuentes también intentaron robarle el teléfono celular al repartidor antes de darse a la fuga, pero no lograron apoderarse del aparato.