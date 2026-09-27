Fue encontrado este sábado a la tarde en un sector cercano a la ruta provincial S22 y al arroyo Saladillo. Por ahora el cuerpo no fue identificado y se investigan las circustancias de la muerte

Un cuerpo calcinado fue hallado este sábado por la tarde en la zona del terraplén de la ruta provincial S22, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.

De acuerdo con la información policial, el hallazgo fue reportado cerca de las 15.30 a través de llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de una persona sin vida dentro de un pozo.

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Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico confirmó la situación y solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI).

Fuentes policiales indicaron que, de manera preliminar, se observó a una persona de identidad desconocida que se encontraba calcinada dentro de un pozo ubicado sobre un terraplén cercano al arroyo Saladillo.

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La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y establecer la identidad de la víctima, así como las circunstancias que rodearon el hecho. La investigación quedó en manos de la PDI y del Ministerio Público de la Acusación.