Un adolescente de 17 años sufrió graves heridas al ser apuñalado en una pelea callejera en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe. Hay seis menores detenidos.

El impactante incidente sucedió este sábado por la tarde en Temporelli y Rosario, donde la Policía fue alertada por un llamado a la Central de Emergencias 911 sobre el ingreso al Hospital Anselmo Gamen de un menor de edad, identificado como Juan V, quien presentaba heridas de arma blanca.

Según fuentes del caso, la víctima fue trasladada al nosocomio en un vehículo particular y los médicos que lo asistieron confirmaron que el chico presentaba una lesión punzocortante en el abdomen. Según las primeras informaciones, el joven sufrió las heridas en una pelea en la que se produjeron varios disparos de armas de fuego.

En ese sentido, varios vecinos de la zona aseguraron ante la Policía que el chico herido integraba un grupo que llegó hasta esa zona de casas humildes con intenciones de robo y efectuando detonaciones de armas de fuego.

En tanto, los efectivos policiales realizaron la detención de seis menores de entre 14 y 17 años que habrían participado de la pelea y quedaron a disposición de la fiscalía de turno. Además, los peritos forenses encontraron vainas servidas y cartuchos calibre 22 en el lugar de la agresión.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se incautaron tres armas de fuego, un puñal y otros elementos que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento. La Policía analiza múltiples versiones acerca del origen de la pelea y el contexto en el que se produjo el ataque. Asimismo, los oficiales evalúan su implicancia tanto en la agresión directa como en los hechos previos a la confrontación.