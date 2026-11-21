Un hombre de 40 años murió tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este viernes 20 de noviembre en Villa Guillermina. En el marco de la investigación, la Policía aprehendió a Leandro Hipólito Pezz y a su hijo, Leandro Pezz.

Villa Guillermina

Según el informe de la Unidad Regional IX, alrededor de las 4.30 un vecino de apellido Cabrera se presentó en la Comisaría Octava y avisó que había una persona herida de arma de fuego en la intersección de San Martín y Rosario.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, sin signos vitales aparentes. Posteriormente fue identificado como Elvio Geisser. En el lugar también se hallaron vainas servidas correspondientes a un arma de fuego corta.

Las primeras averiguaciones indican que el episodio habría estado precedido por una discusión entre vecinos motivada por el volumen elevado de la música. Esa circunstancia forma parte de la investigación, que busca determinar cómo se produjo el ataque y qué participación tuvo cada uno de los aprehendidos.

La Policía dio intervención al Ministerio Público de la Acusación y convocó al médico policial y al Grupo Técnico Criminalístico. También se sumaron efectivos de las áreas técnica y operativa de la Policía de Investigaciones.

Búsqueda del arma

De acuerdo con la actualización policial de las 7.35, los investigadores habían recibido información sobre la existencia de una escopeta, un rifle tipo carabina y una pistola que, según los datos preliminares, no funcionaría. A esa hora permanecía pendiente la confirmación de sus respectivos secuestros.

Además, uno de los aprehendidos manifestó que en un dormitorio habría otra pistola, presuntamente utilizada en el hecho. Al momento de ese reporte, la PDI continuaba con las diligencias en el inmueble y todavía no había accedido a esa habitación.

En paralelo, personal de la Comisaría Octava procuraba localizar posibles testigos y realizaba entrevistas. Las tareas se desarrollaban bajo una intensa lluvia.

La causa fue informada provisoriamente como homicidio por el uso de arma de fuego.