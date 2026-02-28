Otro insólito hecho de violencia se registró en las últimas horas en la provincia de La Pampa, en medio de una creciente ola de agresiones vinculadas a incidentes de tránsito. Esta vez, una mujer se bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor. Ahora, pidieron que sea inhabilitada.

El episodio, que quedó grabado en el video que acompaña esta nota, tuvo lugar durante una discusión vial en la ciudad de Santa Rosa, según pudo confirmar este medio.

Tras la repercusión pública, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la agresora e intervino ante las autoridades locales para solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir. “Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, indicó la agencia al respecto.

Según detallaron, la agresora será notificada y deberá someterse a los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir.