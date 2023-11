El hecho ocurrió este miércoles al atardecer en Pueyrredón al 5300. Los asaltantes también apuntaron a un chofer de colectivo para evitar que avance y tiraron al aire para poder concretar el robo. El testimonio de la víctima y las imágenes del suceso

Un violento asalto a un vecino de barrio Las Delicias quedó registrado por cámaras de vigilancia de Pueyrredón al 5300. En ese lugar, cuatro delincuentes armados que circulaban en dos motos abordaron a un hombre que volvía de dejar a su hijo de clases particulares y le apuntaron con un arma para llevarse el rodado.

El dueño de la moto se cayó cuando lo obligaron a frenar y se golpeó el brazo y la pierna aunque las lesiones fueron menores.

Mientras tanto, uno de los asaltantes disparó al aire para amenazarlo a él y al chofer de un colectivo de la línea 135 que se encontró con el robo mientras realizaba su habitual recorrido por esa cuadra.

En las imágenes difundidas se observa que a los ladrones les costó huir con la moto robada porque no les arrancaba.

El sujeto que tenía el arma se tuvo que bajar y empujar el rodado para poder llevarlo y escapar. En esa fuga, perdió una ojota que este miércoles a la noche permanecía tirada en el asfalto.

Vecinos que dieron testimonio sin dar la cara contaron que los cuatro delincuentes son conocidos en la zona por otros hechos similares ocurridos en el barrio; el último, el domingo a las 14.

El dueño de la moto contó los detalles del hecho.

“Les dije que se lleven la moto, quería que se vayan. Gracias a Dios no estaba con mi hijo y no me tiraron”, manifestó.

Además, aseguró que “el barrio se está tornando muy peligroso a todo horario” y dijo que “está complicado salir a la calle y no es justo”.