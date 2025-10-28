Una pareja sufrió un violento robo en la noche de este lunes en Suipacha al 900, cuando dos ladrones golpearon la puerta de la peluquería donde también viven, los redujeron a ambos y robaron dos computadoras, celulares, un secador, planchitas, máquinas para cortar el pelo y una moto. Uno de los atacantes fue reconocido por las víctimas, ya que era un hombre –aparentemente, llamado Axel– que solía pasar a hacer trabajos como limpiar los vidrios o barrer la vereda a cambio de dinero.

"No le deseo a nadie que pase por esta situación. Que te aten, que te amordacen, es algo que no se puede explicar. Nos pasaban una cuchilla por el cuerpo. Fue una situación demasiado violenta. Lo más extraño es que es una persona que hace un año pasa por acá, barre, limpia los vidrios. Al ser alguien que uno ve siempre lo que menos te imaginás es que va a sacar una trinchera y te va a decir «Quedate quieto, tirate al piso»", comentó Raúl en diálogo con De 12 a 14 (El Tres), donde dejó a disposición el teléfono de una amiga (3415896644) en caso de recibir donaciones.

El dueño del local donde se hace peluquería y tratamientos estéticos agregó que los delincuentes le realizaron un corte en el cuello y le dieron trompadas en las costillas. Enfatizó que al changarín del barrio lo conocen como "Axel" y que ese mismo sospechoso le decía a su ladero: "Luis, tranquilizate, dijimos que iba a ser tranquilo".

"Estaban creídos que teníamos una caja fuerte. Nosotros somos dos laburantes. Mi pareja estudia y trabaja en un bar. Vivimos el día a día. Hoy yo no puedo volver a comprar lo que me robaron porque es carísimo. Voy a ver la manera de volver a empezar", subrayó.

En su casa también robaron la moto que es de un vecino que la guarda allí porque no tiene cochera. "Les intenté explicar que no era mía y por eso no tenía la llave, pero no me creían, querían apuñalar a mi pareja. La destrabaron y la arrancaron igual. Se fueron con las mochilas y un bolso con nuestras cosas", señaló.

"También se llevaron la llave de mi casa. Tampoco tengo dinero para cambiar la cerradura. Nos quedamos sin dinero en las cuentas de los teléfonos. Tiraron los productos al piso que son para la limpieza facial, que son caros. Los rompieron sin saber por ahí lo que era. Tal vez ahora venden regaladas las máquinas faciales. Si alguien las compra buscaré la manera de pagarlas, pero por favor devuélvanlas", concluyó.

Por último, el peluquero relató que el sospechoso llamado Axel siempre decía ser de la zona oeste, distrito donde manda a sus hijos a la escuela. "Mi amiga le dio cosas a sus hijos, guardapolvos, los vecinos también. Le dábamos alimentos, ropa. Es inexplicable que haya hecho esto", concluyó.