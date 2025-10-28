Los incidentes habrían comenzado con empujones en el interior del recinto, pero siguieron afuera con el ataque a los ventanales y el mobiliario.

Un festejo de cumpleaños en un boliche de Lanús terminó con un violento enfrentamiento entre varios jóvenes y empleados de seguridad, que incluyó la destrucción de maceteros en la vía pública, ataques a pedradas a un ventanal y que terminó con una empleada herida. La secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar.

Aunque no quedaron claros los motivos que dieron inicio a la pelea, sí se supo que los incidentes comenzaron dentro de OMI Bar, Resto & Music, un bar que funciona sobre Moreno al 100, en el polo gastronómico de la zona conocida como "Lanusita" y que, pasada la medianoche, se convierte en boliche bailable.

Según trascendió, cerca de la 1:30 de la madrugada ocurrieron los primeros roces entre algunas personas que celebraban un cumpleaños y otro grupo que también estaba en el lugar, mientras en el lugar se presentaba la banda Los de Fuego, según informaron. La familia de la cumpleañera contó que uno de los chicos habría empujado sin querer a otro, lo que desencadenó una primera confrontación.

De acuerdo con la misma fuente, en ese momento que intervino el personal de seguridad del lugar, separó a los dos grupos e intentó sacar a los jóvenes que integraban uno de ellos a la calle. Mientras lo hacían, uno de lo chicos tomó un vaso de la barra y lo revoleó, hiriendo en la cabeza a una de las empleadas que estaba del otro lado del mostrador.

Las cámaras del lugar muestran cómo, ya fuera del bar, uno de los chicos tira al piso un macetero decorativos que estaba en la vereda. Luego, comienza a tomar piedras y restos de la maceta del piso y los lanza contra los ventanales. Su amigo se suma a los destrozos y tira otra de las plantas del frente del local.

Minutos después salen las jóvenes que integraban el mismo grupo y que habían quedado adentro y se suman a los destrozos, lanzando una piedra contra el ventanal ya astillado y golpeándolo hasta que se sale del marco y cae. luego, siguen con el de al lado. Desde una esquina, los empleados de seguridad miran atónitos.

Ya fuera del restó, varios de los involucrados destrozaron el frente de cristal, y arrojaron trozos de macetas, lo que provocó la respuesta del personal de seguridad en la vía pública, que terminó lesionando a tres jóvenes.

La palabra de una de las chicas que estuvo en el boliche

Florencia es una de las jóvenes que asistieron a festejar el cumpleaños en el boliche. Según indicó en diálogo con Telefé Noticias, el enfrentamiento inicial no fue tal y se trató de un simple entredicho en el que su hermano "le pusieron la traba".

"Yo le dije que pudo haber sido sin querer porque es un pasillo finito en donde ponen mucha gente y se pidieron disculpas", sostuvo la joven. Sin embargo, según relató, en ese momento uno de los empleados de seguridad del local se acercó a su hermano y, sin motivo aparente, le pegó una trompada e intentó sacarlo por la fuerza.

"Ahí es donde mi hermano se lo llevan para atrás con mi otro hermano, y ahí es donde mi hermano tira el vaso. Después, en el hall de entrada a mis hermanos cerraron las cortinas y los golpearon y los sacaron afuera", añadió Florencia.

Según relató la joven, ellas quedaron adentro del local bailable y no las dejaban salir. "Empezaron a tirar cosas para que nos dejen salir", expresó.

Tras la denuncia, que hicieron tanto los jóvenes como el dueño del local, tomó intervención la UFI N° 6 de Avellaneda, a cargo de Martín Rodríguez, quien continúa con tareas investigativas para determinar qué fue lo que realmente sucedió.