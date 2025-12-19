Eran cerca de las cinco de la mañana del viernes y, a la altura del Monumento al Brigadier López, un encuentro entre amigos terminó abruptamente con dos personas heridas por disparos de arma de fuego, en un grave suceso que está siendo investigado por la Policía.

El grupo se encontraba sobre la avenida Almirante Brown, en inmediaciones de las letras corpóreas de Santa Fe. Música alta, charla distendida y el aire fresco del amanecer componían el cuadro. Nadie advirtió lo que estaba por ocurrir.

Primero fue una joven de 18 años quien sintió un dolor agudo en uno de sus brazos: había sido alcanzada por una bala. Casi en simultáneo, un joven de 21 años también resultó herido, sin haber escuchado siquiera una detonación.

La reacción de unos amigos que estaban con los heridos fue inmediata y desesperada. Ambos fueron subidos a un automóvil particular con la intención de llegar lo antes posible al Hospital José María Cullen.

Sin embargo, el trayecto se interrumpió en la zona de Bulevar Gálvez y Alberdi, cerca de la plaza Pueyrredón, donde la situación obligó a pedir ayuda. Allí arribaron efectivos policiales y personal sanitario del servicio de emergencias 107.

En el hospital Cullen

Tras recibir las primeras atenciones, los heridos fueron trasladados en ambulancia al Cullen. Los médicos constataron que el joven de 21 años presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, además de una fractura en una rodilla, mientras que la joven sufrió un disparo en uno de sus brazos. Ambos quedaron bajo observación, fuera de peligro según las primeras evaluaciones.

Ante las autoridades, el joven relató que ninguno de los presentes escuchó los disparos debido al volumen de la música. Recién cuando notó la sangre en el cuerpo de su amiga comprendió la gravedad de la situación y, segundos después, sintió el impacto en su propia espalda. No pudo precisar desde qué punto se efectuaron los tiros ni quién los realizó.

El episodio abrió una nueva investigación en una de las zonas más concurridas de la ciudad durante la noche y la madrugada. De todo lo ocurrido fue informado el fiscal en turno.

Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del ataque, determinar el origen de los disparos y establecer si se trató de un hecho aislado o de una agresión dirigida. Mientras tanto, la Costanera suma otro episodio violento a su historial reciente, justo cuando el día comenzaba a asomar sobre la laguna Setúbal.

Vehículo bajo la lupa

En paralelo a la asistencia médica, los investigadores pusieron el foco en el vehículo particular que trasladó inicialmente a los heridos desde la Costanera hasta la intersección de Bulevar Gálvez y Alberdi.

Esa detención no fue casual: el automóvil quedó bajo custodia policial con el objetivo de preservar posibles evidencias y reconstruir el recorrido previo al arribo de los móviles oficiales.

Los peritos buscan establecer quiénes viajaban en su interior, qué trayecto realizó tras el ataque y si alguno de sus ocupantes podría tener algún tipo de vínculo, directo o indirecto, con la agresión ocurrida en la madrugada.