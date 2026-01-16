Video
Violento robo en Campana. un delincuente le disparó a dos jóvenes y les llevó la moto
El hecho ocurrió en calle Mosconi, en el barrio El Destino y afortunadamente ninguna de las chicas resultó herida..
Un delincuente les disparó a quemarropa a dos amigas para robarles la moto en el barrio El Destino de Campana.
El asaltante efectuó dos disparos y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
Una de las chicas estaba parada junto a la moto cuando el ladrón se le acercó caminando y la sorprendió. Ella intentó escapar a los gritos, pero volvió para evitar que le robaran. Fue entonces cuando el asaltante disparó por primera vez.
De acuerdo a lo informado, en medio del caos, la otra joven salió de la casa y ambas se abalanzaron sobre el asaltante. Entre gritos y forcejeos, lograron tirarlo de la moto, pero el ladrón se reincorporó y les apuntó directamente. “¡No, por favor, no, no, ayuda!”, se escucha gritar a las víctimas.
El agresor levantó la moto del piso y, mientras una de las chicas intentaba frenarlo a golpes con el casco, disparó por segunda vez antes de escapar. Afortunadamente, ninguna de las dos chicas resultó herida.
Cómo detuvieron al sospechoso
La policía montó un operativo cerrojo y detuvo al delincuente al día siguiente en el barrio Las Acacias. Los testimonios de las víctimas y de testigos resultaron clave para identificarlo.
Durante el allanamiento, el agresor intentó resistirse, pero fue reducido y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar, la policía secuestró otras motos y un auto con pedido de captura. Sin embargo, la Honda Wave 110 roja que les robó a las jóvenes aún no apareció.
Una de las víctimas decidió investigar por su cuenta y descubrió que el agresor vive en el mismo barrio y tiene un largo historial de robos similares.