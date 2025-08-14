Durante la madrugada del jueves, un delincuente ingresó durante a la sucursal del Correo Argentino en Blas Parera 6700, provocó destrozos, rompió una ventanilla y se llevó dos monitores y al menos una encomienda. El encargado del local encontró la puerta violentada y salió a la calle a buscar un patrullero para alertar de lo ocurrido.

Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron tras ser interceptados por el trabajador. Dentro del local había gran desorden. El intruso habría entrado por la ventanilla de atención al público, que quedó hecha añicos. Aun así, según el conteo inicial solo faltaron dos monitores y una encomienda. Se sospechó que el delincuente tomó solo lo que halló en el sector de ingreso y se fue cuando sonó la alarma.

La Policía de Investigaciones inició las pericias. Personal de Huellas y Rastros buscó indicios en el lugar. Bajo una ventanilla detectaron una mancha rojiza que podría ser sangre. Las cámaras de seguridad registraron el ataque.

La sucusal del Correo Argentino ubicada en Blas Parera 6700. Crédito: El Litoral.

Los vecinos señalaron que la reja frontal llevaba días trabada, por lo que la vidriera quedaba sin protección. Varios comerciantes comentaron que el barrio sufría robos con frecuencia y que la vigilancia era insuficiente. Un comerciante resumió el reclamo de la zona: “Hasta que no pase algo grave, no van a poner más patrulleros”, dijo.

La hipótesis policial fue que el autor actuó solo y se retiró rápidamente tras activar la alarma. Se ordenaron peritajes al local y el análisis de las cámaras para identificar al responsable.

Las autoridades continuaron con la investigación para determinar si hubo más faltantes y cómo se produjo la entrada. El caso quedó en manos de los equipos forenses y de la Policía de Investigaciones.