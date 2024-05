Virginia Demo estalló de bronca porque vio que Juliana Scaglione se metió con su hija Delfina. Luego de eso, las dos participantes protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano 2023 (Telefe).

Todo comenzó cuando Furia le pidió a la joven que no finja ser simpática con ella si no le nace. Al instante, su mamá reaccionó: “No seas perseguida, mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo ni en ped...”.

“Me doy cuenta cuando a la gente no le caigo bien”, explicó Juliana por lo que percibió de Delfina. En ese momento, Virginia no pudo ocultar su enojo y la increpó a los gritos. “No te la agarres con ella es lo único que te pido. ¡No me rompas los huevos! Mi hija tiene la mejor con vos, es inteligente, y vos de inteligente no tenés nada”, reaccionó.

“Dejá de hablar pelot... Sos la única que te enroscás, ¡sos una enroscada!”, lanzó Demo y se fue de la habitación. “Típico, a la única que no se le puede decir nada es a Virginia. Yo la verdad no cierro el orto y no me voy a callar la boca”, aseguró Furia mientras se maquillaba al lado de la hija de su compañera.

Así continuó el cruce entre Virginia Demo y Furia Scaglione en Gran Hermano

Luego de enfrentarse en la habitación de las chicas, Furia se acercó a la participante y le dijo: “No hacía falta que te enojes tanto, no eran para vos las cosas”. Sin embargo, Virginia le dejó en claro que no quería hablar. “Bueno, me hacés un favorcito porque no sos mi trámite acá”, reaccionó la doble de riesgo.

En medio de su fuerte ida y vuelta, Scaglione volvió a expresar: “No hace falta que me hagan sonrisas cuando no tienen ganas”. En ese momento, Delfina intentó defenderse pero su mamá no la dejó. “Vos le cagás la vida a todo el planeta”, le gritó Virginia a la entrenadora deportiva. “¡No le cago la vida a nadie! Si a tu hija no le gusta lo que dije, me chup... un huevo”, respondió Juliana.

Tras estos fuertes gritos, Delfina se fue a la habitación y se sentó a llorar en la cama. Su mamá salió al patio para continuar increpando a Furia. “¡Sos una maleducada!”, le gritó Virginia. “Forr... mentirosa”, lanzó la doble de riesgo sin filtros.

Cabe recordar que los familiares participan por una propiedad. Por esa razón, la hija de Demo habló ante las cámaras después de la pelea y aseguró que no le importa que Juliana intente desestabilizarla. “Me chup... un huevo. Ella no está contenta con verme la cara. Me voy a ganar la casa, así que voten Delfina al 9009, dale”, pidió ella para cumplir con su objetivo.