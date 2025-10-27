Luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas, favorables para La Libertad Avanza, una de las voces de esta agrupación que se pronunció fue Virginia Gallardo, elegida diputada nacional por Corrientes.

“Al parecer, los resultados son todos muy buenos a nivel país, que es lo que nos importa", dijo en relación con el primer balance de los comicios.

Gallardo explicó los resultados como parte de un proceso. “De a poquito, vamos sumando gente que entiende que este es el camino. Hay que involucrarse, hay que sumarse, hay que avanzar, porque la verdad es que tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”, completó.

💜🇦🇷 VIRGINIA GALLARDO HABLÓ TRAS EL CONTUNDENTE TRIUNFO DE LA LIBERTAD AVANZA @JMilei @virchugallardo pic.twitter.com/hkiMMdQmQo — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 27, 2025

Los resultados provisionales en la Provincia de Corrientes

Con el 99,64% de las mesas escrutadas, la paridad en la provincia reflejó un pulso entre fuerzas de diferentes espacios. Entre ellas, se encuentra Virginia Gallardo, junto con Diógenes González (Vamos Corrientes) y Raúl “Rulo” Hadad (Fuerza Patria).

En cuanto a partidos, la distribución quedó de la siguiente forma:

Vamos Corrientes (Oficialismo): 33,91%. Equivalente a una banca.

La Libertad Avanza (LLA): 32,68%. Equivalente a una banca.

Fuerza Patria (Peronismo): 28,32%. Equivalente a una banca.

En cuanto a votos, esto se traduce en:

Diógenes González : 185.005 votos.

Virginia Gallardo : 178.292 votos.

Raúl “Rulo” Hadad: 154.508 votos.

Las lecturas iniciales sobre la elección de Gallardo sugieren que se trata de una sorpresa.